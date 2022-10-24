На территории Украины разрушено почти 40% энергообъектов. Кроме того, практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

Нынешняя зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Об этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью Handelsblatt.

По его словам, на территории Украины разрушено почти 40% энергообъектов. Кроме того, практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

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Витренко прогнозирует "худшую зиму в нашей истории".

"В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли - не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах", - рассказал глава "Нафтогаза".

Отопительный сезон в Украине

В Украине ожидается сверхтяжелый отопительный сезон этой зимой. Проблемы могут возникнуть из-за ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры.

Украина в рамках подготовки к зиме накопила уголь и газ для отопления. Кроме того, подготовлены и альтернативные виды отопления, такие как древесина. Для защиты электростанций местные власти закупают дополнительные генераторы.

7 октября стало известно, что Кабмин уменьшил на 10% объем потребления газа муниципалитетами. В Украине введут режим экономии отопления как в Европе, чтобы пережить эту сложную зиму.

21 октября министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что подавляющее большинство областей будет включать отопление не раньше ноября.

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