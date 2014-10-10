В Днепропетровской области из-за торфяных пожаров и массовых ДТП закрыли дорогу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Объезд осуществляется по автодороге «Партизанское - Лобойковка» и автодороги «Днепродзержинск-Петриковка-Магдалиновка».

Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются, отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Львовской области вторые сутки горит торфяникГосавтоинспекция обращается с просьбой к водителям отнестись с пониманием к временным неудобствам, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков и требования дорожных знаков.

Также на этой дороге вчера произошло несколько ДТП, в которых пострадали 18 автомобилей и шесть человек. В одном случае за плохой видимости въехали друг в друга сразу шесть машин.