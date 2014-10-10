В Днепропетровской области из-за торфяных пожаров и массовых ДТП закрыли дорогу
В связи с возгоранием тростника и торфяного покрова на площади около 100 га, возникновение значительной задымленности, с 22-й часов 9 октября временно закрыто движение для всех видов автотранспорта по автодороге «Днепропетровск - Кобеляки - Решетиловка» на участке с км 32+000 по км 42+000.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
Объезд осуществляется по автодороге «Партизанское - Лобойковка» и автодороги «Днепродзержинск-Петриковка-Магдалиновка».
Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются, отмечается в сообщении.
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Также на этой дороге вчера произошло несколько ДТП, в которых пострадали 18 автомобилей и шесть человек. В одном случае за плохой видимости въехали друг в друга сразу шесть машин.