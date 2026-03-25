Иран может сорвать планы США в Персидском заливе с помощью дешевых дронов, - NYT

Иран продолжает массово использовать дешевые дроны Shahed, которые остаются большой проблемой для США и их союзников в Персидском заливе. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что удары по заводам не помешали Ирану производить новые дроны. В издании подчеркнули, что беспилотники Shahed можно собирать из доступных деталей в небольших мастерских, из-за чего их производство очень сложно прекратить полностью.

По данным издания, Иран запускает до 90 беспилотников ежедневно. Страны Персидского залива сбивают часть этих дронов, но некоторые БПЛА достигают своих целей и приводят к жертвам.

Видео дня

Кроме того, в издании отметили, что Иран может влиять на безопасность судоходства в Ормузском проливе, пока он сохраняет возможность запускать дроны. По оценкам, Тегеран в начале войны против США и Израиля располагал от нескольких тысяч до десятков тысяч беспилотников Shahed, стоимость которых оценивается в 35 000 долларов за единицу.

Для борьбы с иранскими дронами страны Персидского залива до сих пор используют ракеты стоимостью в миллионы долларов, что создает значительный дисбаланс в расходах. В издании подчеркнули, что это позволяет Тегерану истощать ПВО противника.

Иранские дроны ударили по базе США в Ираке - что известно

Ранее поддерживаемые Ираном группировки в Ираке нанесли удары по американской технике на базе Victory Camp Complex, используя FPV-дроны. На видео зафиксировано поражение вертолета UH-60M Black Hawk.

Часть изображения вертолета была намеренно скрыта, вероятно – чтобы замаскировать символику Красного Креста. Это может свидетельствовать о том, что речь шла о версии HH-60M Black Hawk, предназначенной для эвакуации раненых.

На другом видео показано поражение радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel, которая используется в составе NASAMS.

