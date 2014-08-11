В Украине предлагают запретить показ фильмов, романтизирующих преступников и тюремную жизнь

Народный депутат от "Батькивщины" Николай Княжицкий зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины.

Текст законопроекта (№4443а) размещен на сайте парламента.

Так, в частности, Закон Украины «О кинематографии» предусматривается дополнить статьей 151 "Распространение и демонстрирование фильмов, в которых содержится популяризация некоторых органов страны-оккупанта и популяризуются ценности криминальной субкультуры".

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Согласно статье, любое распространение (показ) в Украине любых фильмов (аудиовизуальных произведений), в которых содержится популяризация, агитация, пропаганда и тому подобное любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований страны-оккупанта, а также в которых популяризируются ценности криминальной субкультуры, запрещено.

Для целей этой статьи, под распространением (показом) фильмов понимается любое обнародование аудиовизуальных произведений, включая художественные или документальные фильмы (в том числе многосерийные), сериалы и тому подобное, в том числе трансляция, ретрансляция, публичное извещение, другие способы передачи в эфир с помощью радиоволн (в том числе с использованием спутников) или передачи на расстояние с помощью проводов или любого вида наземного или подземного (подводного) кабеля (проводникового, оптоволоконного и других видов), и демонстрация фильмов в кинотеатрах, и в сети Интернет.

Фильм считается содержащим популяризацию, агитацию, пропаганду и тому подобное действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований страны-оккупанта в случае, если в фильме имеется, по меньшей мере, один из таких признаков:

а) главными героями или персонажами второго плана являются сотрудники (в том числе бывшие или нештатные) правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований страны-оккупанта, включая милицию, полицию, военно-морской флот, военно-воздушные войска, внутренние войска, пограничные войска, органы, службы государственной (федеральной) безопасности и тому подобное;

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б) сюжет фильма прямо или опосредствовано связан с любыми действиями правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований страны-оккупанта, включая милицию, полицию, военно-морской флот, военно-воздушные войска, внутренние войска, пограничные войска, органы, службы государственной (федеральной) безопасности и тому подобное;

в) по меньшей мере, одним из главных героев фильма или персонажей второго плана является лицо, которое совершило преступление или намеревается его совершить.

При этом фильм считается таким, что популяризирует ценности криминальной субкультуры, в случае, если в нем имеется, по меньшей мере, один из таких признаков:

а) в поведении и/или действиях главных героев или персонажей второго плана ярко выражено враждебное отношение к общепринятым в обществе нормам и ценностям;

б) романтизируются тюремные традиции;

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в) демонстрируется неоправданное насилие, агрессивность, жестокое или циничное отношение к остальным, более слабым и беззащитным;

г) демонстрируется пренебрежение к правам владельцев, что выражается в кражах, разбоях и тому подобное, которые романтизируются.

Общие критерии, по которым определяются фильмы, содержащие популяризацию, агитацию, пропаганду и тому подобное действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований страны-оккупанта, а также фильмы, которые популяризуют ценности криминальной субкультуры, определяются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере кинематографии.

Государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования фильмов, предусмотренных частью первой этой статьи, не выдаются.

Распространение (показ) любых фильмов, отмеченных в части первой этой статьи закона, влечет наложение на соответствующих субъектов, которые осуществляют такое распространение, штрафа в размере от 10 до 50 минимальных заработных плат на каждый случай такого распространения (показа).

Решение о наложении штрафа принимает центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии. Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о кинематографии утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере кинематографии. Штраф платится в государственный бюджет Украины нарушителем добровольно. В случае, если на протяжении 30 дней с момента вынесения решения о наложении штрафа, штраф не был уплачен нарушителем добровольно, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере кинематографии, обращается в суд с соответствующим иском.