Филарет: Народ начнет снизу объединяться в единую поместную православную церковь, если выберут промосковского главу УПЦ МП

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Филарет высказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос журналистов о преемнике покойного митрополита Владимира.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Филарет высказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос журналистов о преемнике покойного митрополита Владимира.

По его словам, все вопросы будет решать на Синод УПЦ МП, и он не хочет делать конкретные прогнозы.

«Понятно, что Москва будет пытаться поставить того, кто во всем будет слушаться Москву, - сказал Филарет. – Проукраински настроенное духовенство будет пытаться поставить своего кандидата. Не буду называть никаких имен, чтобы не навредить. Есть кандидаты от Москвы и от Украины. Будет борьба».

По его мнению, если победит сторона Москвы, то «народ со временем сам увидит, кому служит эта церковь».

«Тогда народ снизу будет объединяться в единую поместную православную церковь», - добавил Филарет.

Читайте такжеСтали известны имена двух возможных преемников митрополита Владимира - СМИ

Говоря об агрессии России против Украины, Филарет сообщил, что церкви УПЦ МП в Донецкой и Луганской областях поддерживают террористов.

«Они четко заняли позицию агрессора, - отметил патриарх. – Они не только молятся за них, но и оружие прячут в церковных помещениях, а некоторые из них даже убивают наших граждан. В целом Московский патриархат – это «пятая колонна» в Украине. И власть должна знать, что это пятая колонна».

Сегодня в Ивано-Франковске при участии Патриарха Киевского и всей Руси-Украине Филарета освятили новый храм Святых равноапостольных Константина и Елены на улице Коновальця, 114.

Как сообщал УНИАН, утром 5 июля в Киеве на 79-м году жизни умер предстоятель УПЦ МП Владимир (Сабодан).

Отпевание митрополита Владимира состоится 7 июля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Похоронят предстоятеля УПЦ на Лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божьей Матери.