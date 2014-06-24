В Николаевской области мать бросила на полу в аптеке свою новорожденную дочь

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, 23 июня в дежурную часть Вознесенского горотдела милиции поступило сообщение от заведующего местной аптеки о том, что в помещении заведения незнакомая женщина оставила младенца, сказав, что от ребенка отказывается.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

В течение нескольких часов милиции удалось установить личность матери, оставившей ребенка и разыскать ее.

”В аптечном учреждении малышку оставила 31-летняя местная жительница. По словам женщины, намерений воспитывать ребенка она не имела, поэтому на учете по беременности в больнице не находилась. Ребенка рожала дома, где ей помогала знакомая. А отдохнув после родов, женщина решила сразу же избавиться от ребенка”, - сообщили в милиции.

Свой поступок задержанная объяснила отсутствием денежных средств для ухода за ребенком. Это второй ребенок, рожденный данной женщиной и воспитанием первенца также занимаются чужие люди.

Сейчас новорожденная девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственным отделом Вознесенского горотдела милиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК Украины (Оставление в опасности), которое наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.