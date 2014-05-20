В Николаеве пьяный отец потерял на улице в коляске 5-месячную дочь (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в группе по связям с общественностью НГУ УМВД Украины в Николаевской области, ребенка нашел 25-летний таксист, который сегодня в 4 часа утра ехал по вызову. На одном из перекрестков он увидел на тротуаре коляску, из которой раздавался плач ребенка. Неподалеку был банкомат, поэтому он надеялся, что мать ребенка, возможно, пошла снимать деньги и вскоре вернется.

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Возвращаясь с вызова, водитель все же вернулся на перекресток. Коляска стояла на том же месте, но детского крика из нее уже слышно не было. Заглянув внутрь, он увидел маленького ребенка, который спал. О находке он сообщил в милицию.

Младенца (это оказалась девочка) доставили в городскую детскую больницу. По словам медработников, состояние девочки во время поступления было нормальным на вид ей 5-6 месяцев, никаких видимых повреждений на теле не было.

«Вероятнее всего, девочка находится полностью на грудном вскармливании, поскольку от детской смеси из бутылки она отказывалась, - прокомментировала заведующая отделением Ирина Тимофийчук. - Сейчас ребенку проведено полное обследование, она здорова и сыта».

Через несколько часов правоохранители нашли и родителей ребенка. Выяснилось, что еще накануне вечером родители девочки, распивая спиртные напитки, поссорились, и отец, положив дочь в коляску, пошел гулять. По его словам, он выпил еще спиртного, после чего уже не помнил, как потерял дочь.

Мать младенца ночью пыталась отыскать мужа и потерянную дочь, но поняв, что ей это не удастся, вернулась домой и легла спать. Утром, когда нетрезвый мужчина, наконец, вернулся домой, она начала спрашивать его о местонахождении ребенка.

Как сообщил начальник криминальной милиции по делам детей, старший лейтенант милиции Михаил Орлов, следственным отделением Ленинского райотдела милиции по данному факту начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Сейчас 5-месячный ребенок находится в лечебном учреждении, целесообразность ее возвращение родителям будет решать служба по делам детей администрации Ленинского района.