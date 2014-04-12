Королевская: Я обращусь в Генпрокуратуру относительно задолженности по зарплатам в Украине

«Долги по зарплате сегодня есть на 1528 предприятиях Украины, однако хочу подчеркнуть, что это только те цифры, которые попали в официальную статистику. К сожалению, можно с уверенностью говорить, что есть большой объем скрытой задолженности. Общий объем долгов около 2 млрд. грн.», - считает она.

Наталия Королевская отметила, что опасной тенденцией является взрывной рост задолженности, который происходит в последние недели. По ее словам, по сравнению с 31 марта в Донецкой области задолженность выросла до 104,4 млн. грн. В Харьковской за тот же период долги выросли до115 млн грн. «Особо хочу отметить ситуацию в Николаевской области. На данный момент задолженность здесь составляет почти 70 млн. грн. С начала года она выросла на 24 млн. грн. – а это больше чем на половину», - сказала она.

Как отметила кандидат на пост Президента, она понимает, насколько тяжело сейчас правительству, которое изо всех сил старается победить кризис. Однако Наталия Королевская считает недостаточными усилия, которые предпринимаются, чтобы остановить рост долгов, поскольку есть инструменты, чтобы влиять на ситуацию. В частности, для решения подобных вопросов необходимо усилить работу специальной межведомственной комиссии, а так же Государственной инспекции по вопросам труда.

«Чтобы исправить ситуацию, вместе с командой мы подготовили обращение в Генеральную прокуратуру с требованием применить меры прокурорского реагирования к тем руководителям предприятий, который не выплачивают людям зарплату. Ведь невыплата зарплаты – это преступление, за которое в ст. 175 Уголовного кодекса предусмотрены санкции. Надеюсь, реакция последует в самое ближайшее время. И это поможет защитить права людей», - сказала она.