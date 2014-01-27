В Беларуси в ДТП погиб украинский велосипедист

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси.

По данным МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января в деревне Ольшаны.

«40-летний житель Гомельской области, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц-313», наехал на двигавшегося в попутном направлении и совершавшего маневр левого поворота в непосредственной близости перед машиной велосипедиста.

Пострадавший в ДТП велосипедист, 56-летний житель Ривненской области, был доставлен в Давид-Городокскую районную больницу, где от полученных травм скончался», - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в отношении водителя автомобиля возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).