Эксперт рассказал о желающих купить объединенный «Украгазбанк»

По словам эксперта, объединение «Укргазбанка» и банка «Киев» повысит инвестиционную привлекательность для дальнейшей продажи объединенного банка.

Браиловский констатирует, что на сегодня нет оснований для ликвидации банка «Киев». В связи с этим он поддержал позицию первого вице-премьера министра Украины Сергея Арбузова касательно того, что рабочие активы банка «Киев» должны быть присоединены к «Укргазбанку», нерабочие — будут переданы в «Родовид Банк».

«Общий объем капитала объединенных банков «Укргазбанк» и «Киев» составит 13 млрд. 570 млн. гривен. Если докапитализировать по необходимости его еще на 2 млрд гривен 840 млн. гривен, то он будет сравним с государственным банком Кабмина «Укрэксимбанк», который имеет капитал на сегодняшний день 16 млрд. 410 млн.гривен», - заметил Браиловский.

Комментируя сроки возможной сделки, Браиловский прогнозирует первую половину 2015 года. По его мнению, осень 2013 и 2014 года будут более благоприятными для подготовки продажи «Укргазбанк» инвестору.

«С точки зрения рыночной конъюнктуры время для продажи этих банков достаточно сложное. На сегодня мультипликатор (отношение выручки от продажи к капиталу банка) абсолютно невыгоден для акционера, особенно в отношении Укргазбанк, который сейчас уверенно занимает второе место по доходности среди банков Украины», - констатирует он.

По мнению финансиста, главными претендентами на покупку объединенного банка «Укргазбанк» в первую очередь выступят китайские банки, среди них претендентами могут быть такие как «The Export-Import Bank of China» (China Exim Bank), «Industrial and Commercial Bank of China» (ICBC), «Bank of China Ltd.», «China Development Bank» (CDB). Кроме китайских банков смогут претендовать на покупку «Укргазбанк» и российские банки такие как «Сбербанк России» и «ВТБ», которые уже представлены в Украине, так и «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Россельхоз Банк», которые могут прийти в Украину.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины поддержал инициативу Министерства финансов Украины по слиянию “Укргазбанка” и банка “Киев”, докапитализированных при участии государства, в случае принятия Минфином такого решения.