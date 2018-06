Архивы украинских и польских спецслужб перевели на английский

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, презентация книги «Poland and Ukraine in the 30’s-40’s of the XXth Century. Documents from Archives of Secret Services» состоялась во время визита рабочей группы Отраслевого государственного архива СБУ в Институт национальной памяти Республики Польша.

Мероприятие состоялось с участием представителей дипломатического корпуса стран-членов ЕС, аккредитованных в МИД Республики Польша, ведущих ученых и общественных организаций.

Предыдущие презентации книги состоялись в Лондоне при содействии Союза украинцев Британии, в Киеве при участии председателя СБУ и Президента Института национальной памяти Республики Польша, а также в Гарвардском университете.

Отмечается, что англоязычный сборник вобрал наиболее интересные документы предыдущих томов серии этих книг. Его издание осуществлялось в рамках совместного проекта СБУ и Министерства внутренних дел, а также администрации Польши, позднее – Института национальной памяти – Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, начатого еще в 1996 году в рамках двустороннего сотрудничества между Украиной и Республикой Польша.

Во время презентации руководитель Отраслевого государственного архива СБУ Светлана Лясковская отметила, что этот проект - самый масштабный по количеству опубликованных документов – в 8 томах содержится 1239 документов, из которых 1073 - материалы Отраслевого государственного архива и архивных подразделений региональных органов СБУ.

Кроме того, члены совместной рабочей группы Рафал Лескевич и Сергей Кокин отметили, что в следующем году выйдет 9-й том серии, посвященный теме ликвидации органами безопасности Польской Народной Республики руководящих структур ОУН на территории Польши в 1944-1947 гг. В тоже время, 10-й том планируется посвятить документам об осуществлении органами НКВД антипольской репрессивной операции на территории Западной Украины в 1939-1941 гг.; 11-й том – депортации польского населения из Западной Украины в 1940-1941 гг.; 12-й том – ликвидации пограничными войсками НКВД-МВД УССР и органами безопасности ПНР вооруженного подполья УПА на приграничной территории.

Члены совместной украинско-польской рабочей группы сообщили, что в связи с большой заинтересованностью общественности к сборнику документов, по инициативе Консулата Республики Польша в Виннице, в начале октября 2013 года планируется представить новую книгу польской общественности, а также жителям Винницы и Хмельницкого.