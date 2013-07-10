В открытый доступ выложили 400 документов о польско-украинском конфликте

В Электронный архив украинского освободительного движения avr.org.ua выложили в открытый доступ коллекцию документов о польско-украинском конфликте времен Второй мировой войны и после нее. Она состоит из материалов ОУН и УПА 1942-1947 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Как отмечают украинские исследователи, польский электронный проект, посвященный теме противостояния, в частности на Волыни, документов до сих пор не публикует.

Документы коллекции воссоздают атмосферу постепенного нарастания польско-украинского конфликта в течение 1941-1942 гг. и его разгар в 1943-1944 годах. Здесь можно найти информацию об общественных настроениях, оккупационной администрации, деятельности украинского, польского и советского подполья. Чрезвычайно точно описан общественно-политический фон, на котором разрастался конфликт и начиналась война.

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Непосредственно о ходе военных действий рассказывают как отчеты отделов УПА с Холмщины, Волыни, Галичины, так и территориальных звеньев ОУН. Эти данные дополняют инструкции и приказы, которые регламентировали те или другие действия освободительного движения, обращения, воззвания, которые давали официальные разъяснения для населения.

«Полезным для исследователей источником являются воспроизведенные подпольщиками списки жертв и записи свидетельств уцелевших очевидцев. Чрезвычайно интересным является также комплекс протоколов показаний жертв и свидетелей так называемой "Грубешевской революции" весны 1944 года, который по горячим следам воссоздает детали нападений польских формирований на украинские села Холмщины. Отчеты также предоставляют информацию об антипольских акциях, проведенных как украинскими повстанцами, так и гражданскими крестьянами», - отметил исследователь этой темы старший научный сотрудник Киево-Могилянской академии кандидат исторических наук Владимир Вятрович.

Руководитель проекта «Электронный архив украинского освободительного движения» Андрей Когут считает, что появление таких документов в сети является важным шагом к пониманию трагических событий польско-украинского конфликта. «Сейчас мы видим очень много дискуссий вокруг этой проблемы, часто слишком далеких от истории. Уверены, что публикация первоисточников будет способствовать наполнению профессионального диалога важным фактажем. К сожалению, с польской стороны пока не хватает таких проектов. К примеру, в этом году запущен интернет-портал zbrodniawolynska.pl, на котором можно найти свидетельства, записанные в последние годы, статьи ученых. В то же время там нет документов того времени, особенно материалов польского подполья».

По мнению Вятровича, эти документы одной из воюющих сторон чрезвычайно важны для понимания сути всего конфликта. «Если сопоставлять обнародованные в Электронном архиве документы с материалами польского подполья, то получим уникальную возможность увидеть польско-украинскую войну из "окопов" каждой воюющей стороны и, таким образом, приблизиться к пониманию тех событий, мотивов их участников».

В целом в новой коллекции Электронного архива представлено 380 документов из Сборника документов Николая Лебедя архива Центра исследований освободительного движения, а также электронные копии документов Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины и Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины.