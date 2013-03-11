Прокуратура подозревает, что депутат украл 320 тысяч гривен, выделенных на дороги
13:35, 11 марта 2013Общество
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Прокуратура Черкасской области вручила одному из депутатов Каневского районного совета письменное подозрение в разворовывании 320 тыс. грн, выделенных на ремонт дорог.
Депутат подделывал акты на ремонт дорог / Фото: autonews.ru.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, следственным отделом УСБУ в области проводится досудебное расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, служебный подлог).
Установлено, что должностное лицо на протяжении октября – декабря 2011 года составило заведомо неправдивые акты принятия выполненных работ на ремонт автомобильных дорог, в результате чего незаконно завладело государственными средствами в сумме 320 тыс. грн.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
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