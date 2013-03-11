Прокуратура подозревает, что депутат украл 320 тысяч гривен, выделенных на дороги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, следственным отделом УСБУ в области проводится досудебное расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, служебный подлог).

Установлено, что должностное лицо на протяжении октября – декабря 2011 года составило заведомо неправдивые акты принятия выполненных работ на ремонт автомобильных дорог, в результате чего незаконно завладело государственными средствами в сумме 320 тыс. грн.

Сейчас досудебное расследование продолжается.