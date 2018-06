Облгазы Фирташа начали банкротиться

Об этом говорится в сообщениях предприятий в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщениям, производство по делу о банкротстве «Луганскгаза» возбуждено по заявлению кредитора, компании «Укртрансгаз», в связи с задолженностью предприятия в размере 2,531 млн грн. Производство по делу «Винницагаз» возбуждено по заявлению компании «Еврогаз-Инвест Групп».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2012 года крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек", собственниками которой являются ряд кипрских компаний, победила в приватизационном конкурсе по продаже 26% акций ПАО "Луганскгаз", заплатив за пакет 81 млн 410 тыс. грн.

Также в сентябре 2012 года компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 22,059% госпакета акций ПАО «Винницагаз», заплатив за пакет 3 млн грн.

Справка УНИАН. Частная акционерная компания «Газтек» (Киев) является крупнейшим собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября 2012 года "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролирует украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.