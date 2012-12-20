ФГИУ выбрал компанию Фирташа инвестором для Запорожского титаномагниевого комбината

Об этом сообщил на пресс-конференции глава ФГИУ Александр Рябченко.

«Запорожский титаново-магниевый комбинат: проведен второй этап конкурса, определен победитель - Tolexis Trading Ltd», - сказал А.Рябченко.

Глава Фонда госимущества отказался сказать, кто стоит за покупателем этого государственного актива. Однако, через несколько часов после его пресс-конференции департамент внешних связей и коммуникаций группы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF сообщил о приобретении 49% «ЗТМК» за 110 млн долларов.

«Покупка группой компаний Group DF доли в “Запорожском титано-магниевом комбинате” позволит Украине усилить свои позиции на мировом рынке титановой губки», - приводит слова Д.Фирташа пресс-релиз.

«На рынке титана сосредоточены интересы таких глобальных игроков, как Airbus и Boeing, развивается аэрокосмическая отрасль, растет спрос на титан со стороны медицины. Сейчас за этот рынок конкурируют Россия, Китай, Япония, Казахстан и США. Украина – большая страна, с огромным потенциалом, и я уверен, мы можем войти в тройку лидеров титанового рынка”, - сказал Д.Фирташ.

По оценкам экспертов Group DF, за последние десять лет мировой рынок губчатого титана вырос в три раза. По итогам 2012 года, объем производства титановой губки в мире достигнет 220-230 тысяч тонн в год. При этом, за последние десятилетие Украина сократила свою долю рынка с 9,5% до 5%.

В ближайшие семь лет, сообщает пресс-релиз, Group DF планирует инвестировать в развитие титанового бизнеса, частью которого станет “Запорожский титано-магниевый комбинат”, около 2,5 млрд долл. США. В 2013 году группа планирует начать модернизацию предприятия и строительство новых современных мощностей по производству титановой губки.

Как сообщал ранее УНИАН, в соответствии с конкурсными условиями, негосударственный участник должен будет внести в уставный фонд создаваемого ООО денежными средствами 688,8 млн грн, а также внести дополнительный вклад, который не будет влиять на размер долей участников, который вместе с внесенными участником в уставный капитал средствами должен составить не менее 100 млн долл. США.

Ранее Кабинет министров Украины своим постановлением от 3 октября 2012 года принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на базе казенного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК). Доля государства в новообразованном предприятии составит не менее 51%.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

При проектной мощности 20 тыс. тонн, предприятие сейчас выпускает не более 10 тыс. тонн титановой губки в год. Это связано с устаревшими технологиями производства и высокой долей стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, достигающей 40%.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.