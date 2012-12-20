ФГИУ выбрал компанию Фирташа инвестором для Запорожского титаномагниевого комбината
Фонд госимущества Украины (ФГИУ) назвал кипрскую компанию Tolexis Trading Limited победителем конкурса по отбору негосударственного участника создаваемого на базе государственного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат" («ЗТМК») общества с ограниченной ответственностью.
Об этом сообщил на пресс-конференции глава ФГИУ Александр Рябченко.
«Запорожский титаново-магниевый комбинат: проведен второй этап конкурса, определен победитель - Tolexis Trading Ltd», - сказал А.Рябченко.
Глава Фонда госимущества отказался сказать, кто стоит за покупателем этого государственного актива. Однако, через несколько часов после его пресс-конференции департамент внешних связей и коммуникаций группы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF сообщил о приобретении 49% «ЗТМК» за 110 млн долларов.
«Покупка группой компаний Group DF доли в “Запорожском титано-магниевом комбинате” позволит Украине усилить свои позиции на мировом рынке титановой губки», - приводит слова Д.Фирташа пресс-релиз.
«На рынке титана сосредоточены интересы таких глобальных игроков, как Airbus и Boeing, развивается аэрокосмическая отрасль, растет спрос на титан со стороны медицины. Сейчас за этот рынок конкурируют Россия, Китай, Япония, Казахстан и США. Украина – большая страна, с огромным потенциалом, и я уверен, мы можем войти в тройку лидеров титанового рынка”, - сказал Д.Фирташ.
По оценкам экспертов Group DF, за последние десять лет мировой рынок губчатого титана вырос в три раза. По итогам 2012 года, объем производства титановой губки в мире достигнет 220-230 тысяч тонн в год. При этом, за последние десятилетие Украина сократила свою долю рынка с 9,5% до 5%.
В ближайшие семь лет, сообщает пресс-релиз, Group DF планирует инвестировать в развитие титанового бизнеса, частью которого станет “Запорожский титано-магниевый комбинат”, около 2,5 млрд долл. США. В 2013 году группа планирует начать модернизацию предприятия и строительство новых современных мощностей по производству титановой губки.
Как сообщал ранее УНИАН, в соответствии с конкурсными условиями, негосударственный участник должен будет внести в уставный фонд создаваемого ООО денежными средствами 688,8 млн грн, а также внести дополнительный вклад, который не будет влиять на размер долей участников, который вместе с внесенными участником в уставный капитал средствами должен составить не менее 100 млн долл. США.
Ранее Кабинет министров Украины своим постановлением от 3 октября 2012 года принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на базе казенного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК). Доля государства в новообразованном предприятии составит не менее 51%.
Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.
При проектной мощности 20 тыс. тонн, предприятие сейчас выпускает не более 10 тыс. тонн титановой губки в год. Это связано с устаревшими технологиями производства и высокой долей стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, достигающей 40%.
Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.