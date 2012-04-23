В Холодном Яру увековечят крестьян, боровшихся с большевиками

Об этом УНИАН сообщили в “Холодноярской инициативе”.

После жатвы 1920 года красноармейские продовольственные отряды заполнили чигиринские села и силой отбирали у крестьян хлеб. Жители сел Сосновка, Девятка, Скаржинка и Тырнавка разобрали железную дорогу, чтобы большевики не могли вывозить зерно. Это привело к кровавым столкновениям, в результате которых погибло немало украинских хлеборобов.

Мероприятие состоится в рамках торжеств, посвященных чествованию героев Холодного Яра.

Памятник возведен усилиями Холодноярской инициативы и Исторического клуба «Холодный Яр», а идея его установления принадлежит известному исследователю украинской истории Роману Ковалю. Творческое воплощение в граните выполнил скульптор Дмитрий Бурьян.

«Я вложил душу в этот памятник. Для меня это важно, потому что мои прадеды тоже воевали и принимали участие в восстании против большевиков», - говорит Д.Бурьян.

Участник Холодноярской инициативы Андрей Юсов отмечает, что для украинцев этот памятник “символизирует стремление украинского народа к свободе и готовность к сопротивлению, что сегодня не менее актуально, чем в те времена”.