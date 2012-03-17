Преступная группа предоставляла услуги по ускоренному банкротству

Во Львовской области раскрыта преступная группа, которая предоставляла предпринимателям услуги по ускоренной процедуре банкротства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, во время расследования уголовного дела в отношении раскрытого в 2011 году конвертационного центра работники налоговой милиции Львовской области выявили еще одно резонансное преступление.

Налоговики установили, что с целью избежания ответственности, руководитель конвертационного центра вместе со своими сообщниками молниеносно организовывала ликвидацию созданных фиктивных фирм, которые уже были задействованы в налоговых махинациях. При этом использовались схемы ускоренного банкротства.

Во время обыска офисных помещений изъято 12 печатей предприятий-банкротов и ликвидированных предприятий, а также регистрационные и финансово-хозяйственные документы.

Как отметил УНИАН начальник управления налоговой милиции Львовской области Руслан ПЛЮЩ, в настоящее время принимаются меры по установлению причинно-следственной связи между деятельностью преступной группы и предприятиями-банкротами.