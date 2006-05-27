Сотрудники УСБУ Житомирской области обезвредили преступную группировку

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины Житомирской области обезвредили преступную группировку, которую возглавлял военнослужащий.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Житомирской области, военнослужащий одной из воинских частей Житомирского гарнизона организовал собственный бизнес. Взяв в сообщники трех гражданских житомирян в возрасте до 30 лет, он решил сбыть ручной противотанковый гранатомет (РПГ-26).

Сотрудники СБУ задержали нарушителей законодательства на одной из автозаправок на трассе Житомир-Киев возле села Глыбочица Житомирского района.

В автомобиле подозреваемых выявлен и изъят гранатомет стоимостью 1 тыс. дол. Также во время проведения следственных действий по месту жительства одного из задержанных найдено и изъято значительное количество предметов военного назначения, в частности, запасные части к вертолету, приблизительной стоимостью 500 тыс. грн.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона возбудила в отношении задержанных уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 263 статьей Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение, приобретение, передача или сбыт оружия, что предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.

Все четверо задержаны, дело передано в суд.