Arcelor объявил о слиянии с ”Северсталью”

Второй в мире по величине производитель стали Arcelor SA объявил о слиянии с крупнейшим в России производителем стали ОАО "Северсталь". Такое заявление распространило сегодня руководство Arcelor. Слияние Arcelor и "Северстали" позволит создать крупнейшую в мире компанию по производству стали. Arcelor и "Северсталью" связывают достаточно тесные отношения. Между компаниями заключено соглашение о технической поддержке и технологиях, в рамках которого проходят регулярные заседания специалистов. В 2004-2006 гг. компании не раз объявляли о совместных проектах. В 2004 г. "Северсталь-групп" и Arcelor совместно участвовали в конкурсе по продаже 93,02% украинского ОАО "Криворожсталь". В том же году "Северсталь-метиз" выкупило у Arcelor завод по производству спецгвоздей, используемых в технических пистолетах для забивания гвоздей. В 2005 г. Arcelor и "Северсталь" запустили совместное предприятие СП "ТА Корд" по выпуску металлокорда. В 2005 г. Arcelor приобрела сталелитейный завод в Польше, входящий в Lucchini S.p.A., 62% акций которой незадолго до этого приобрела "Северсталь". Эксперты не исключают того, что Arcelor участвовал и в финансировании сделки между Lucchini и "Северсталью" на условиях дальнейшей передачи ему комбината в Варшаве.

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