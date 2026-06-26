Google Maps по умолчанию прокладывает самый медленный маршрут: как это исправить

Это незаметная настройка – но она легко отключается.

Нет никаких сомнений, что добавление Google Maps на смартфон стало настоящей революцией. Теперь у нас в кармане – мощный GPS-навигатор.

Однако, возможно, вы замечали, что Maps выбирает для поездок более длинные и медленные маршруты. Скорее всего, причина в одной конкретной настройке, пишет How-To Geek.

В эпоху бумажных карт людям приходилось осознанно выбирать маршрут. Вы раскладывали карту и прослеживали пальцем возможные пути. Самый прямой обычно был лучшим, хотя наверняка знать было невозможно.

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Теперь Google Maps делает все это за нас

Когда вы вводите пункт назначения, Google рассчитывает все возможные маршруты. Приложение автоматически выбирает тот, который считает лучшим, но вы всегда можете вручную изменить маршрут. Как правило, Google Maps показывает три варианта на выбор, хотя способов добраться в большинство мест, очевидно, гораздо больше.

Проблема в том, что большинство людей не хотят каждый раз тратить время на ручную проверку возможных маршрутов – и это понятно. Как уже сказано, Google выбирает маршрут, который считает лучшим, – но ваше понятие "лучшего" может не совпадать с его. Именно поэтому приложение иногда намеренно выбирает маршруты, которые не являются самыми быстрыми.

Для этого есть веская причина – и, что важнее, простой способ исправить ситуацию, если вы всегда хотите получать самый быстрый маршрут.

Google Maps хочет помочь вам сэкономить топливо – но...

Несколько лет назад Google добавил в Maps функцию "экономичных маршрутов". При просмотре возможных маршрутов к месту назначения на наиболее экономичном отображался значок листочка. По умолчанию такие маршруты выбирались лишь в том случае, если одновременно оказывались самыми быстрыми.

Впоследствии Google изменил принцип работы: теперь Maps по умолчанию использует экономичные маршруты "когда время прибытия примерно одинаково". Однако многие заметили, что экономичные маршруты могут быть медленнее – иногда более чем на несколько минут. Как правило, причина кроется в рельефе местности.

Ровные маршруты со стабильными ограничениями скорости и минимальным количеством остановок меньше нагружают двигатель, а значит, расход топлива ниже. Но ехать напрямую через большой холм, а не в объезд, – безусловно, быстрее, даже если это заставляет двигатель работать интенсивнее. Google делает этот выбор за вас.

Хорошая новость: контроль можно вернуть себе. Просто откройте Google Maps на Android или iPhone и зайдите в Настройки. Перейдите в раздел "Навигация" и прокрутите вниз до пункта "Предпочитать экономичные маршруты" – отключите его.

Кроме того, это можно делать для каждой поездки отдельно. Сначала найдите место и нажмите кнопку "Маршруты". Прежде чем нажать "Старт", посмотрите на маршруты на карте.

Вы увидите экономичный маршрут со значком листочка и сможете сравнить его со временем в пути для других вариантов. Выберите тот, который вам больше подходит, и нажмите "Старт".

Экономичный маршрут обычно вполне приемлем

В интернете немало жалоб на то, что Google Maps выбирает более медленные маршруты, – однако на практике это, как правило, не проблема. На деле трудно найти пример экономичного маршрута, который был бы медленнее остальных.

Впрочем, это, вероятно, во многом зависит от того, где вы живёте. В преимущественно равнинной местности самый прямой маршрут будет и самым экономичным. Тем, кто живёт в более гористых районах, приходится спорить с Google значительно чаще.

Ранее УНИАН сообщал, что перед тем, как залезть в дом, воры изучают его по Google картам.

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