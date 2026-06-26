Россия массово вывозит детей из оккупированного Крыма, – СМИ

С начала года чиновники тратили миллионы рублей на закупку ведомственных детских путевок в Крым, игнорируя тот факт, что этот регион является прифронтовым.

В оккупированном Крыму приостановили работу всех детских смен и учреждений организованного отдыха на фоне усиленных атак Сил обороны Украины по российской логистике, сообщает Радио Свобода.

Издание сообщило, что в начале июня подконтрольные Москве крымские власти объявили об оздоровлении в регионе сотен тысяч детей – как местных, так и из России и оккупированных украинских территорий.

"Чиновники с начала года тратили миллионы рублей на закупку ведомственных детских путевок в Крым, игнорируя тот факт, что регион является прифронтовым, где регулярно фиксируются атаки по военным объектам РФ", – говорится в статье.

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Однако из-за усиления атак Сил обороны Украины по российской логистике организованный детский отдых в Крыму был экстренно свернут.

Прием и размещение детей в крымских учреждениях в июне продолжались, несмотря на систематические удары Сил обороны Украины по логистике РФ на ее "сухопутном коридоре" в Крым и на территории самого полуострова.

"Все это время российские ведомственные путевки продолжали реализовывать – в крымских санаториях и лагерях размещали детей", – отмечает издание.

Однако уже 22 июня российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о "приостановке" организованного детского отдыха в регионе до 1 сентября.

Отмечается, что в числе первых детей начали массово вывозить из детского центра "Артек". Некоторых детей, отправлявшихся в "Артек", указ Аксенова застал в пути, поэтому родителям пришлось экстренно забирать их домой.

Издание сообщило, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа РФ отменили оздоровительные туры в детский лагерь "Мандарин" в поселке Песчаное (Алма-Тамак) Бахчисарайского района. По данным, ранее чиновники закупили детские путевки в это учреждение на 130 миллионов рублей.

Директор департамента молодежной политики региона Наиль Хайруллин пояснил, что причиной такого решения стало "обострение ситуации" в Крыму.

Он предложил родителям вместо Крыма отправлять детей в летние лагеря Краснодарского края РФ или местные учреждения, пообещав "усилить летние программы".

Издание отмечает, что, несмотря на массовую централизованную вывозку детей из детских учреждений Крыма, местные российские власти избегают слова "эвакуация". Более того, они утверждают, что отдыхать на полуострове с детьми, как и раньше, можно.

"Решение касается только организованных детских групп в лагерях, санаториях, тургруппах. Въезд в Крым абсолютно свободен, выезд тоже, никаких запретов, ограничений или тем более эвакуаций нет. Крым просто делает временную паузу на лето именно в отношении лагерей. Семейный отдых с детьми – без изменений", – заявила советница Аксенова Ольга Курлаева.

В Крымскотатарском ресурсном центре считают, что отмена организованного детского отдыха в Крыму свидетельствует о нестабильности ситуации в регионе, которую местные чиновники пытаются замалчивать:

"Запрет на прием детских групп фактически является признанием того, что ситуация на полуострове остается нестабильной".

Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Севастополе ввели отключения электроэнергии, по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения. Подконтрольная России администрация Крыма объявила, что топливо временно будут продавать только государственным учреждениям. В соцсетях жители полуострова массово жалуются на последствия ограничений. На фоне усиления украинских ударов оккупационные власти также приостановили работу всех детских летних лагерей. Аксенов объявил, что они не будут работать как минимум до 1 сентября.

Также мы писали, что эксперт по вопросам авиации Константин Криволап считает, что освобождение Крыма будет достаточно длительным, и к этому следует быть готовыми. Криволап добавил, что Украина должна продолжать наносить удары по полуострову, пока россияне оттуда "сами не уйдут". По мнению авиаэксперта, Украине хватит средств, чтобы держать российских оккупантов в Крыму в напряжении и продолжать уничтожение их мощностей. Криволап предположил, что Украина не будет проводить никаких десантных операций в Крыму и не будет вводить пехоту. В то же время будут наноситься удары беспилотниками и ракетами.

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