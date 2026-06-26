Персики перед выходными подешевели почти вдвое: какие цены на фрукты сейчас

Средняя цена на персики от украинских производителей на рынке упала со 120 до 70 гривень за килограмм, или почти вдвое, за два дня. Об этом сообщает "Столичный рынок".
В целом фрукт предлагают по цене от 50 до 90 гривень за килограмм. В то же время стоимость импортных персиков значительно выше и колеблется от 100 до 170 грн/кг. Средняя цена составляет 110 грн/кг.
На рынке рассказали, что украинский персик значительно сочнее и превосходит импортный фрукт по качеству. Существенному снижению цены способствовал массовый завоз персиков из Одессы, отмечают обозреватели рынка.
Помимо персиков, активно завозятся и украинские абрикосы. Цена на них, впрочем, несколько выросла – с 70 до 80 грн/кг. Диапазон цен на абрикосы составляет от 60 до 110 грн/кг. В продаже также имеются испанские и турецкие абрикосы – по 120 и 90 грн/кг соответственно.
Помимо персиков и абрикосов, на рынке также довольно много черешни. Украинская ягода стоит в среднем 120 грн/кг, а завезенная из-за рубежа – 150 грн/кг. Импортная черешня с 23 июня подешевела на 30 гривень.
"Поступило много черешни из Никополя и из Молдовы. Тёмная, хрустящая, сладкая – такой раньше не было", – отмечают обозреватели.
На рынке также появились первые азербайджанские арбузы.
Цены на продукты в Украине – последние новости
В Украине активно дешевеет молодой картофель. За предыдущую неделю овощ потерял более 20% стоимости. Падение цены на картофель могло бы быть более значительным, если бы его не подпитывал хороший спрос на эту продукцию. По прогнозам, стоимость овоща будет снижаться и в дальнейшем.
В Украине также шестую неделю подряд дешевеют помидоры. В то же время стоимость капусты нового урожая начала расти из-за периода своеобразного межсезонья в сборе этого овоща. В дальнейшем молодая капуста также должна подешеветь.