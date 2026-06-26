Крымский апокалипсис

Всего за одну неделю успешного "гостевания" добрых украинских дронов в оккупированном Крыму Россия не бросилась спасать "своих" граждан, а принялась искать "виновных" и притворно делать вид, что "все под контролем".

Вслед за топливным кризисом в Крыму набирает масштабы энергетический – отключений света на полуострове значительно стало больше.

"Я живу в Севастополе. И уровень неопределенности сегодня – сто из десяти. Утром мы проснулись, город отключен от электричества…", – рассказывает в соцсетях Екатерина Манохина, которая до оккупации Крыма Россией жила в Казахстане, а впервые посетила украинский полуостров уже во время российской оккупации – в 2018 году.

По её убеждению, чтобы пережить новые проблемы, нужно достичь состояния "мира в душе". И сделать это можно, став ребёнком: "Думаю, нам, во-первых, нужно принять ситуацию, этот кризис. Потому что повлиять на какие-то вещи мы не можем. Во-вторых, мы должны переродиться и, как маленький ребенок, быть любознательными, задавать вопросы: "Как это сейчас работает?", "А как работает другое?", "Какой шаг мне сделать?"…".

Впрочем, впадать в детство – почти то же самое, что "не интересоваться политикой" и жить своей жизнью. Так, когда Ялта, откуда ещё позавчера туристы из России рассказывали, что "никаких проблем на южном берегу нет", на некоторое время погрузилась в блэкаут, некоторые россияне, которые "не читают новостей", обратили внимание, что в магазины рядом с местом отдыха не завезли хлеба.

"Последним "сигналом" для меня стало то, что ко мне в "поселок" не привезли хлеб… Я понимаю, что дальше всё могло бы развиться не в очень хорошую сторону. Не призываю никого паниковать. Я не сторонница паники и распространения слухов… Просто объясняю, почему я уехала", – рассказывает в одном из видео гражданка РФ, которая досрочно вернулась с отдыха в оккупированном Крыму в Ростов.

На самом деле в супермаркетах, которые с понедельника работают в Крыму только до восьми вечера, уже наблюдается дефицит молока, яиц и мяса. Ведь доставлять их свежими из-за сбоев в логистике, а также хранить в холодильниках, которые отключаются вместе с электричеством, довольно сложно.

Однако желание опустошать полки магазинов вызвано не этим, а решением оккупационных властей. Местным гауляйтерам стоило лишь обратиться к людям с призывом "отнестись с пониманием к ситуации", как население и туристы поспешили сделать запасы. А когда "власти" ввели ограничения на продажу товаров в одни руки, то крупы, консервы, мука и макароны начали просто исчезать с прилавков.

Но главный дефицит сейчас в Крыму – вода. После отключения электроэнергии на насосных станциях во многих спальных районах воду начали подавать по часам. А цены на бутилированную воду взлетели до небес.

Кто виноват? Простые ответы российской пропаганды

Несмотря на то, что множество Z-блогеров уже открыто критикуют Кремль и намекают, что "страна-бензоколонка" без бензина – это позор и унижение, реакция российских властей на крымские проблемы (как и на всероссийские) – довольно вялая.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков лишь сообщил, что правительство "принимает меры" для стабилизации ситуации: "Власти ведут работу, чтобы наладить снабжение населения топливом". Для этого, мол, ведётся координация с нефтяными компаниями.

В конце недели к крымчанам обратился и местный гауляйтер Сергей Аксенов. Он заверил, что продовольствия и лекарств на полуострове достаточно, электричество будут отключать выборочно (но точных графиков нет), в связи с дефицитом топлива принимаются меры, говорить о которых "в публичном поле невозможно" (возможно, потому что российские военные в Крыму, жалующиеся на дефицит топлива, сами же продают его гражданским по завышенным ценам – 300 рублей за литр?). И, в заключение, призвал "не верить слухам и не распространять их".

"Меры, призванные обеспечить безопасность с точки зрения любых наземных и иных действий, приняты в полном объеме", – подчеркнул он.

Правда, украинские дроны, которые каждую ночь налетают на Крым, об этом не в курсе. Да и военно-партизанское движение "АТЕШ" на полуострове сообщает, что оккупационные власти обсуждают возможность перевозки топлива через Крымский мост (в 2022, 2023 и 2025 годах он получил повреждения, из-за которых россияне ограничили его эксплуатацию – цистерны с топливом через него фактически не пропускали).

Еще один шаг "стабилизации ситуации" со стороны РФ: чтобы успокоить население, в информационное поле также выпустили всех пропагандистов. Они в один голос начали рассказывать, что трудности – временные, что "и не такое переживали". Да и вообще – во всём виновата Украина.

"Это не первый раз, когда Украина пытается лишить крымчан критически важной инфраструктуры… Зеленский, Порошенко и прочее украинское руководство буквально ненавидят жителей полуострова", – распиналась на днях в одном из телеэфиров российская пропагандистка Ольга Скабеева.

То есть, Москва потеряла интерес к Крыму и его проблемам, российские гауляйтеры запретили населению Крыма продавать топливо, но бензина крымчан лишает… Украина. Традиционный для российской пропаганды сдвиг акцентов.

Вместе с тем председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обращает внимание на то, что в Крыму остаются сотни тысяч граждан Украины, которые ждут освобождения полуострова от российской оккупации. А обеспокоенным ситуацией россиянам он советует уезжать из Крыма, пока ещё есть такая возможность.

"Люди, которые незаконно поселились в Крыму после его оккупации российскими войсками, должны уже покинуть Крым, пока мост ещё стоит", – отметил он.

И этот совет – очень ценный. Ведь позаботиться о себе россиянам придется самостоятельно – властям их проблемы не важны.

Если смотреть правде в глаза, даже самые простые расчёты показывают, что электричество в Крыму будут отключать регулярно и, как минимум, до конца лета; минимальные запасы топлива можно создать не раньше; а ремонт железнодорожного моста возле Роздольного, который мог бы разблокировать железнодорожное движение внутри полуострова, если и возможен, то закончится не раньше зимы.

Но пока что прислушаться к полезным советам в Крыму готовы не все – очередь на выезд с полуострова не сокращается. Многие владельцы местных предприятий на фоне закрытия своих заведений начали записывать видеообращения к Путину и умолять его "спасти их от банкротства". Мол, если "президент лично не вмешается", то в Крыму, действительно, разве что камни с неба пойдут.

Например, к Путину обратились сотрудники крымской топливной компании ТES, которая владеет в Крыму сетью АЗС. И интересный факт. Владелец компании, бывший депутат Верховной Рады Крыма и коллаборационист Сергей Бейм в 2014 году радостно поддержал аннексию полуострова и заявлял, что для "патриотов России" никакие санкции не страшны: "Чем больше санкций, тем нам веселее".

Потеря "сакральности"

На самом деле логистическая изоляция – стратегия высокоточных ударов Сил обороны Украины по вражеским объектам на полуострове, которая уже дает результат – бьет по действительно ценным для Кремля объектам.

Во-первых, речь идет об окончательной потере Россией главной базы для военно-морского "господства" в Чёрном море. Это, в свою очередь, перекрывает возможность снабжать войска на южном направлении на материке.

"Крым превращается для России из "непотопляемого авианосца", которым его десятилетиями пыталась представить кремлевская пропаганда, в территорию с нарастающими логистическими, энергетическими и управленческими проблемами", – отмечает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. – Суть украинской стратегии заключается не в символических ударах, а в последовательном уничтожении возможностей врага обеспечивать функционирование своих группировок. Когда каждый мост, узел связи, объект энергетики или логистический маршрут превращается в потенциальную цель, оккупационная система начинает работать в режиме постоянного реагирования на кризис. А это означает потерю инициативы".

Во-вторых, после громкого удара по Путину в "сакральный день" 9 мая Украина отбирает у РФ ещё один "сакральный" миф – "Крым – наш". И, очевидно, это будет провоцировать Кремль на ответные действия.

"Стратегия Украины по нанесению ударов по логистике в Крыму – правильная. Но есть нюанс: "терпели" – будут терпеть. Население в России давно запугано настолько, что видео с возмущением по поводу "дырявой" ПВО – это их максимум. Соответственно, Путин, как и раньше, будет продолжать войну против Украины. Будет продолжать терроризировать мирных граждан. И уже, наверное, готовит очередное массовое убийство гражданских лиц с помощью баллистики и дронов", – считает политолог-международник Максим Яли.

По его словам, не только Крым, но и всю Украину ждут самые жаркие (во всех смыслах) месяцы. Ведь Россия не прекратит попыток устроить украинцам блэкаут (с прицелом на "холодомор-2.0" уже этой зимой).