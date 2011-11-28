Из-за конфликта вокруг завода «Индар» страдают независимые предприниматели

С июля 2011 года, после захвата инсулинового завода «Индар», была блокирована работа всех предприятий, расположенных на территории, смежной с территорией «Индара», и в собственности которых находится часть недвижимого имущества, подъездных путей и коммуникаций промышленного комплекса.

Об этом УНИАН сообщил Юрий ТИМЕР-БУЛАТОВ, директор фирмы «Портфарм-инвест», которая находится на территории промышленного комплекса «Индар».

По словам Ю.ТИМЕР-БУЛАТОВА, «ситуация у нас, как в многоквартирном доме с общим коридором, когда один из жильцов установил свой замок на общей двери и перестал пускать других жильцов. К «Индару» наше предприятие никакого отношения имеет. Я несколько раз показывал Евгению КОНОНЕНКО все документы – справки из БТИ, техпаспорта на наши здания и т.д. Но, несмотря на это, несколько месяцев мои сотрудники не могут попасть на работу без каких-либо на то оснований, а начальник охраны заявляет каждый раз, что никаких документов в глаза не видел».

Директор «Портфарм-инвест» сообщил, что сегодня, 28 ноября, приехал налаживать работу своего производства уже в сопровождении представителей Государственной службы охраны и следственной группы Дарницкого райотдела милиции. В присутствии журналистов Ю.ТИМЕР-БУЛАТОВ предъявил охране завода «Индар» выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которая подтверждает его пребывание в должности директора компании «Портфарм-Инвест», которая в свою очередь зарегистрирована по адресу завода - Оросительная, 5. К выписке прилагались также все необходимые документы, подтверждающие право собственности фирмы на недвижимость, расположенную на данной территории.

Но, несмотря на предоставленный пакет документов, человек, представившийся начальником охраны завода «Индар», отказался пускать представителей фирмы «Портфарм-инвест» в их помещения, потребовав направить официальное письмо на имя руководителей ЧАО «Индар» для изучения ситуации, рассказал Ю.ТИМЕР-БУЛАТОВ.

Напомним, конфликт в связи со сменой руководства на заводе «Индар» продолжается с июля 2011 года.

9 сентября с. г. Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".