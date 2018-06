Таможенники нашли в международной бандероли раритетные книги

Сотрудники таможни в одном из международных почтовых отправлений выявили раритетные книги - Tyrrell Henry «The history of the war with Russia» в 2-х томах, изданные в Лондоне более полутора веков тому назад.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

Принимая во внимание высокое качество печати и практически идеальное состояние изданий, которые поступили из Великобритании в адрес гражданина Украины, сотрудники таможни направили их на экспертизу в Одесский литературный музей.

Оказалось, что реальная стоимость раритетов составляет около 28 тысяч гривен, и превышает почти в 70 раз заявленную отправителем в таможенной декларации.

В этом издании британский историк собрал большое количество фактов, описаний, литографий, портретов и карт времен русско-турецких войн начала XIX века.

По факту контрабанды составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 341 Таможенного кодекса Украины. Книги изъяты.