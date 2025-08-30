Не забывайте, что красота кроется в уверенности в себе.

Короткие волосы никогда не выходят из моды, а лишь меняют свой вид из сезона в сезон. Обычно женщины выбирают стрижки, которые выглядят эффектно, но при этом не требуют сложного ухода.

Как пишет City Magazine, тренды этого сезона не ограничиваются строгими рамками: акцент делается на короткие стрижки и контраст между легкостью и элегантностью. Такие прически демонстрируют стиль и характер, оставаясь модными и универсальными.

Волнистый боб

Легкие волны создают ощущение легкости, делая прическу одновременно женственной и расслабленной. Она подходит для повседневного стиля, а при правильной укладке сияет и на официальных мероприятиях.

Гладкий блестящий боб с блеском

Идеальная прямая прическа всегда выглядит ухоженно и стильно. Гладкие волосы и блеск подчеркивают черты лица и придают женщине уверенности.

А минималистичная элегантность делает эту прическу отличным выбором для деловых встреч, вечерних выходов или особых событий.

Боб с объемом

Для тех, кто любит роскошь, подходит объемный боб. Волосы выглядят густыми и естественными, создавая "гламурный" образ, однако без излишеств. Особенно подходит для густых волос.

Боб с локонами

Зачесанные набок локоны создают простой и изысканный образ, а асимметрия создает интересное обрамление лица, поэтому прическа выглядит загадочно и привлекательно. Подойдет как для повседневной носки, так и для вечерних мероприятий.

Пикси

Самый смелый, но вечный вариант, который полностью открывает лицо и подчеркивает индивидуальность. Эта стрижка практичная и легкая в уходе. Также ее часто выбирают знаменитости на красных дорожках.

Короткие прически этой осенью символизируют элегантность и свободу. Волнистый боб добавляет игривости, гладкий блестящий боб - простоты, объемный - гламура, локоны набок - загадочности, а пикси демонстрирует уверенность и смелость.

