Несмотря на войну и потери генерации, украинская электроэнергия для бизнеса дешевле, чем в Европе, - Сазонов

Цены на электроэнергию в Украине не являются самыми высокими в Европе, несмотря на распространенные в информационном поле манипуляции. Об этом заявил военный Кирилл Сазонов.

"Читаешь иногда интернет - и удивляешься. Очередная "сенсация": якобы цена электроэнергии в Украине "самая высокая в Европе". Это бред. Фейк. Манипуляция", - сказал он.

По словам Сазонова, на самом деле все наоборот. "Эксперты подтверждают - счета для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы со среднеевропейскими", - подчеркнул он.

Военный обратил внимание, что многие манипуляции построены на некорректных сравнениях.

"Многие манипуляции строятся на некорректных сравнениях. Берут биржевые цены из Европы, которые не отражают реальных счетов для людей и компаний, и выдают это за "правду". На самом деле конечные тарифы в ЕС выше за счет налогов, оплаты передачи и других наценок", - пояснил Сазонов.

Он также напомнил, что все эти спекуляции происходят на фоне масштабных разрушений украинской энергосистемы. "И все это - при том, что россия разрушила 60% нашей энергетики. Каждая гривна у нас идет на восстановление, ремонт и на то, чтобы у людей был свет", - подчеркнул военный.

"Поэтому все эти вбросы о "самой высокой цене" - это чистой воды ложь и грязная игра нечестного бизнеса. Правда же в том, что Украина сегодня платит одну из самых низких цен в Европе", - отметил Сазонов.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип также заявил, что цены для бизнеса в Украине не превышают европейские, а часто даже ниже.