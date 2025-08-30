В перечне есть представители знака Козерог.

На первой неделе сентября, с 1 по 7 число, три знака Зодиака ощутят мощный приток удачи. В понедельник, 1 сентября, ретроградный Сатурн вновь войдет в знак Рыб. Хотя эта планета часто связана с испытаниями и трудностями, ее возвращение в Рыбы станет последним за ближайшие тридцать лет. Заключительная стадия Сатурна в знаке всегда приносит долгожданные плоды усилий.

Козерог

Готовьтесь к новому взгляду на жизнь, Козерог. Во вторник, 2 сентября, Меркурий перейдет в знак Девы, принося переговоры, предложения и возможности. Сейчас важно исследовать, обсуждать и анализировать, но не ждать идеального момента. Дева - знак, приносящий вам удачу, поэтому доверие себе и решительный шаг вперед откроют двери к благополучию.

Влияние Меркурия усилится лунным затмением 7 сентября, когда активируется Южный узел. Вы будете получать новые предложения, но параллельно придется сделать выбор, отличный от прошлых решений. Это шанс проявить верность настоящему призванию. Важно слушать внутренний голос - именно он поведет вас по пути души.

Весы

Для вас наступает время свободы, Весы. Суббота, 6 сентября, принесет разворот Урана в ретроград в Близнецах, и вместе с ним вы освободитесь от всего, что мешало вам двигаться вперед. Уран в ретрограде работает изнутри, помогая отрезать старые привязанности и открывать путь новым возможностям.

Эта энергия может показаться дерзкой и даже неудобной для окружающих, ведь она побудит вас ставить свои мечты на первое место. Но именно в этом и заключен ваш ключ к удаче. Освобождение от кармических обязательств, созависимых связей и устаревших сценариев позволит по-настоящему двигаться к тому, что предназначено именно вам. Уран может еще вернуться в знак Тельца позднее, но именно сейчас вы переживете настоящий переломный момент. Свобода, приключения и ощущение изобилия будут рядом, если вы не побоитесь бросить вызов привычному.

Рак

Рак, для вас наступает период, когда меньше значит больше. Возможно, вы не ожидали перемен, но именно они приведут к важнейшему этапу вашей жизни. За последние годы вы привыкли бороться с трудностями и справляться с обстоятельствами, которые не всегда складывались так, как хотелось. Но именно благодаря этим усилиям вы готовы принять награду.

С 1 сентября Сатурн возвращается в Рыбы и останется там до 13 февраля 2026 года, принося результаты вашей работы с 2023 года. Лунное затмение в Рыбах 7 сентября усилит эти процессы, открывая доступ к изобилию, судьбоносным встречам и новым начинаниям. Это будет подтверждением того, что вы никогда не сходили с правильного пути, а просто двигались в нужном темпе.

Энергия Рыб в эти дни наполнит вас надеждой и верой, помогая увидеть божественный замысел за всеми событиями последних лет. Сатурн всегда дарит вознаграждение в финале, и сейчас наступает время собирать урожай. В ближайшие месяцы жизнь кардинально изменится, и вам остается лишь принимать все лучшее, что приготовила Вселенная.

