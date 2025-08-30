Дома из простых ингредиентов можно сделать средство, которое поможет отмыть некоторые поверхности до блеска.

Некоторые хозяйки и хозяева удивляются, что даже после очень тщательной уборки зеркальные поверхности не блестят от чистоты. Не все знают, почему на зеркале остаются разводы, а причин может быть несколько: использование слишком большого количества моющего средства, жесткой воды с минералами, грязных или ворсистых тряпок.

УНИАН решил разобраться, как отмыть разводы на зеркале и нашел простой лайфхак. Можно сделать эффективное домашнее средство из нескольких доступных ингредиентов. Еще важно отметить то, что также понадобится бутылка с распылителем и специальная тряпка для мытья зеркальных поверхностей (с плоским переплетением волокон).

Чем отмыть разводы на зеркале – домашнее средство

Для того, чтобы сделать эффективный домашний раствор, понадобятся три компонента.

Возьмите такие составляющие:

Воду – 1 стакан.

Уксус – 1 стакан.

Крахмал – 2 чайные ложки.

Вот чем убрать разводы на зеркале – смешайте в бутылке уксус с водой и крахмалом так, чтобы смесь получилась однородной. Средство необходимо периодически сбалтывать, поскольку крахмал будет оседать на дне бутылки.

Если у вас есть разводы на зеркале шкафа-купе, то сначала необходимо избавиться от пыли, которая осела на разных частях конструкции, а потом уже приступить к мытью поверхности.

В том случае, если пыль осела на разделениях между стеклами, используйте зубную щетку. Щетка поможет легко вымести пыль, и вы сможете отмыть все до блеска.

