Такой метод позволяет избавиться от вредителя навсегда.

В летний период борьба с насекомыми - такое же обычное дело, как огородные работы. Пауки - существа, которые живут практически в каждом доме, кажется, что их невозможно вывести. Разобраться с тем, как избавиться от мух, например, гораздо проще, но мы нашли вариант, как прогнать пауков из дома без особых затрат и усилий.

Как избавиться от пауков в доме раз и навсегда

Джеймс Хиггинс, специалист по напольным покрытиям компании Online Carpets, рассказал, что хорошо помогает от пауков обычный порошок корицы. Специя абсолютно безвредна для любых покрытий, но насекомые на дух не переносят ее запаха. Если расширить список того, каких запахов боится паук, то в него попадут ароматы мяты, лаванды и лимона.

Он рекомендует всем хозяйкам, которые устали бороться с насекомыми, просто рассыпать корицу в дверных и оконных проемах, чтобы отпугнуть вредителей. В качестве альтернативы можно использовать и палочки корицы. Те, у кого есть возможность потратиться на аромасвечу, не должны себя ограничивать - зажженные свечи с запахом корицы, расставленные по дому, будут сигнализировать паукам о том, что эта локация для них под запретом.

Удивительно, но мало кто знает, что больше всего боятся пауки именно натуральных ароматов. Даже если насекомое попадает к вам в дом, то быстро выйдет обратно и уж точно не станет плести паутину. Место, где пахнет корицей, для него небезопасно - насекомое не сможет там находиться долго. По совету Хиггинса, вы можете нанести паукам двойной удар - рассыпать во всех отверстиях коричневый порошок, а на подоконник поставить свежую лаванду и мяту в горшках.

