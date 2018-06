СМИ: Донецку поставили самую низкую оценку за подготовку к Евро-2012

Западные журналисты, которые оценивали подготовку украинских и польских городов к Евро-2012, по результатам международного пресс-тура ONE YEAR TO GO самую низкую оценку поставили Донецку — 2,9 балла по 5-балльной шкале.

Об этом сообщает газета "Зеркало недели. Украина" в номере от 18 июня.

Как отмечает издание, «кроме твердой «пятерки» за стадион, Донецк заработал: за аэропорт — 3,2, за дороги — 3,1, за гостиницы — 2,0, за отдых — 2,0 и за сам город — 2,1. Прежде всего, Донецк объективно не имеет туристических традиций — так сложилось исторически».

Секретарь городского совета Николай ЛЕВЧЕНКО презентовал журналистам палатку, установленную посреди чистого поля. По его словам, на семи гектарах этого самого чистого поля власть города планирует создать для болельщиков кемпинг и разместить там около 7000 человек (плюс отдельный паркинг для жилых автофургонов). Стартовая цена суточной эксплуатации одной раскладушки — 25 евро в сутки.

Также отмечается, что дефицит пятизвездочных номеров в Донецке перекрыть уже не удастся. Такое количество дорогих номеров городу просто не нужно. Поэтому гостей класса VIP, судя по всему, либо будут возить чартером из Киева, либо частично будут размещать в Днепропетровске и будут доставлять в Донецк скоростными поездами.

Что касается гостиниц низшего уровня, то их в Донецке тоже негусто.

Часть участников медиа-тура, например, была поселена в гостиницу «Ливерпуль» - достаточно приятную в отношении дизайна, но абсолютно не готовую по линии сервиса. В частности, завтрак не отвечал никаким международным стандартам.

Встреча с участниками тура была организована на базе ФК «Шахтер». Около 50 гектаров тщательным образом ухоженной и отгороженной от внешнего мира территории, девять игровых полей, корпуса для трех составов команды, детская футбольная академия, большое озеро с лебедями, фонтаны, газоны, тишина, свежий воздух. Западные журналисты сказали, что ничего подобного они не видели. Правда, при этом было не понятно, почему для встречи с журналистами была избрана именно база, которая во время турнира будет одним из наиболее закрытых и охраняемых объектов. На стадионе болельщики проведут в целом часов десять — из семи-восьми дней.

В то же время западные журналисты оценили по 5-балльной шкале львовский стадион на 2,6 балла, аэропорт — на 2,1, дороги — 3 балла ровно, гостиница «Днестр» — 3,8, сам город — 5,0, отдых и досуг — 4,7. Все это вылилось в средний балл 3,5.