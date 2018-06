В Канаде запретили хит Dire Straits

Совет по стандартам вещания Канады (Canadian Broadcast Standards Council) признал хит 1985 года "Money for Nothing" британской группы Dire Straits оскорбительным для геев из-за присутствия в нем слова "faggot", в североамериканском сленге обозначающего презрительное обращение к человеку нетрадиционной сексуальной ориентации. Радиостанциям Канады отныне запрещено воспроизводить "Money for Nothing" в ее оригинальном виде. Решение опубликовано на сайте организации.

Жалоба на песню поступила в Совет в феврале прошлого года от человека, назвавшего себя представителем LGBT-сообщества, объединяющего представителей сексуальных меньшинств. Он, услышав по радио один из куплетов "Money for nothing", счел его непристойным. Совет, проведя анализ текста песни, пришел к выводу, что "транслируемая по радио песня должна отображать ценности 2010 года, а не 1985 года".

Отметим, что "Money for Nothing" в ее оригинальном виде получила премию "Грэмми" как лучшая запись года. Именно показом клипа на эту песню в 1985 году открыло свое вещание европейское подразделение MTV.

Лента.ру