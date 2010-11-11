В России объясняют, что Украина - друг, но Южный поток дороже

Сотрудничество с Украиной в газовой сфере не отменяет строительство «Южного потока».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил глава Российского газового общества, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ.

«Мы за расширение сотрудничества с Украиной, перевод его на долгосрочную разумную основу, но это абсолютно не отменяет строительство «Южного потока», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что к 2020 году импорт газа в ЕС увеличится на 200 млрд. кубометров в год.

«По моему убеждению, в любом случае - 100 млрд. куб. м – это будет российский газ, под это нужны новые трубопроводные мощности. Мы будем диверсифицировать потоки – будет и «Северный поток», украинскую ГТС будем расширять, если будут найдены условия экономически выгодные и разумные для российского участия, «Южный поток» будем строить, сжиженный газ будем транспортировать в Европу, а если нужно будет - новые потоки построим», - сказал В.ЯЗЕВ.