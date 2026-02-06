Вместо тысячи слов: принц Гарри снова растрогал украинцев (видео)

Герцог Сассекский хранит дома подарок от украинских ветеранов.

Новое видео Меган Маркл с принцем Гарри продемонстрировало, что младший сын короля хранит в рабочем кабинете стенд с шевронами украинской армии.

Жена принца показала в Instagram Stories, как приносит мужу коробку шоколадных батончиков от своего бренда "As ever", созданных в коллаборации с лос-анджелесским шоколатье Compartés. Камера мимоходом фиксирует и семейную любимицу - бигля Мию, отдыхающую у ног принца.

Однако внимание украинцев привлекает не сладкий сюрприз от герцогини, а многочисленные шевроны украинской армии позади принца. На видео можно увидеть нарукавные нашивки 3-й штурмовой бригады, Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" и другие.

Гарри - ветеран британской армии и основатель "Invictus Games" - неоднократно выражал поддержку Украине и встречался с украинскими военными, которые участвовали в международных ветеранских соревнованиях. Именно ветераны украинской армии на "Играх Непокоренных-2025" подарили ему и премьер-министру Канады Джастину Трюдо доску с шевронами.

Как сообщал УНИАН, недавно принц Гарри публично раскритиковал скандальное заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об участии британских войск в операциях в Афганистане.

