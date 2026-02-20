В сеть попал закулисный план короны в отношении Гарри и Меган

Сассексов пытались удержать в монархии.

В Букингемском дворце рассматривали возможность назначить принца Гарри генерал-губернатором Канады, чтобы удержать его и Меган Маркл в составе королевской семьи.

Как пишет Daily Mail, об этом говорится в новой биографической книге королевского эксперта Расселла Майерса. По данным автора, накануне так называемого Сандрингемского саммита в январе 2020 года герцогу и герцогине Сассекским предложили пять различных вариантов будущей роли в монархии. Один из самых громких - сделать Гарри представителем британского монарха в Канаде.

План быстро столкнулся с юридическим препятствием, ведь должность генерал-губернатора может занимать только гражданин Канады. По словам инсайдеров дворца, поиск компромисса длился месяцами, но ни одна из идей не сработала.

Несмотря на это, опросы тогда показывали, что 61% канадцев поддержали бы назначение Гарри на эту должность. На тот момент супруги уже имели связи со страной, ведь Меган раньше жила в Торонто, а после отказа от королевских обязанностей пара временно переехала именно в Канаду.

В книге также утверждается, что во время переговоров Меган вернулась в Канаду с сыном, оставив Гарри вести сложные переговоры самостоятельно. В конце концов, договориться не удалось, и супруги выбрали путь финансовой независимости.

Напомним, ранее Меган Маркл опубликовала кадры из кабинета принца Гарри. Оказалось, что принц хранит в своем доме стенд с шевронами украинской армии.

