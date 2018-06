На ”Евровидение” от Великобритании едва не послали француженку

Поздно вечером 17 марта в Лондоне был определен участник международного песенного конкурса "Евровидение-2007" от Великобритании, сообщает BBC News.

По итогам зрительского голосования на конкурс отправится поп-группа Scooch, специально воссоединившаяся для участия в отборочных соревнованиях. Группа была создана в 1999 году. В следующем году она выпустила единственный альбом, один хит из которого попадал в лучшую десятку хит-парада страны. После этого коллектив распался.

На "Евровидении" квартет Scooch исполнит песню "Flying The Flag (For You).

Во время объявления победителей отборочного конкурса, проходившего в прямом эфире, случился казус. Двое ведущих одновременно назвали разных победителей: Scooch и певицу Синди Алмузни (Cyndi Almouzni), француженку по национальности. После некоторого замешательства имя настоящего победителя все-таки было обнародовано.

Напомним, что ранее британские СМИ всерьез обсуждали перспективу отправить на "Евровидение" бывшего солиста легендарной группы The Smiths Моррисии (Morrissey), пока он сам не пресек эти домыслы. Британские артисты крайне неудачно выступают на конкурсе, правда звезды первой величины всегда игнорируют "Евровидение".

Финал конкурса пройдет в Хельсинки 11 и 12 мая. Украину на "Евровидении" будет представлять Верка Сердючка.

Лента.ру