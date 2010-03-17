Как предотвратить мошенничество с банковскими платежными карточками

Переход на чип-технологии и установление лимитов на съем наличных денег позволяет предотвратить мошенничество с банковскими платежными карточками. Об этом заявил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«На сегодня банковские платежные карточки в Украине пользуются все большей популярностью, ведь они значительно удобнее и являются более надежным платежным средством по сравнению с наличностью», - отметил председатель правления Банка Кипра.

Но, к сожалению, иногда имеют место досадные случаи мошенничества с банковскими карточками.

«Банки на сегодняшний день уже выработали ряд механизмов защиты, которые позволяют уберечь владельцев платежных карточек от охотников за чужими деньгами. Во-первых, это использование чиповых технологий, которые имеют лучшую защиту сравнительно с карточками с магнитной лентой. Во-вторых, применение современных компьютерных систем, отслеживающих и блокирующих возможные мошеннические операции», – отметил банкир.

Также достаточно действенным, по мнению Владислава Байраки, хоть и не всегда имеющим одобрение населения методом борьбы с мошенниками, является установление лимитов на суточное количество транзакций и суммы, которые можно снять в банкомате за один раз.

«К борьбе с мошенниками мы всегда подходим комплексно, постоянно совершенствуя систему защиты. Ведь чем больше будет существовать механизмов защиты, тем меньше будет возникать случаев аферизма с платежными карточками», - подчеркнул председатель правления Банка Кипра.