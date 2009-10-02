Заявление ОАО "Укртранснефть"

В связи с публикациями в прессе сообщений о “вынужденной” остановке ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ” из-за изменения маршрута поставок российской нефти, ОАО „Укртранснефть” заявляет следующее.

Вся ответственность за остановку переработки нефти на ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ” лежит исключительно на российских компаниях „Транснефть” и НК „Лукойл” (РФ), заявил сегодня председатель правления ОАО „Укртранснефть” Александр Лазорко в комментарии журналистам.

По словам руководителя „Укртранснефти”, именно позиция российской монополии нефтепровода „Транснефть” и материнской компании Одесского НПЗ ОАО „Лукойл” не позволили ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ” своевременно получить позиционные графики и разрешение на использование сквозного тарифа по территории РФ на октябрь и 4-й квартал в целом.

„Мы заранее, как предусмотрено договорными условиями, предупредили Одесский НПЗ об изменении технологического режима транспортировки по Приднепровской нефтепроводной системе с 1-го октября текущего года. Мы предложили 4 альтернативных варианта. К сожалению, ни один из этих вариантов не был воспринят ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ”. Я убежден – причина не в экономике, потому что в решении „Лукойла” нет экономического основания”.

Уверен, что подлинная цель действий российских компаний: прикрываясь „проблемами” Одесского НПЗ любой ценой заблокировать морские поставки каспийской нефти на Кременчугский НПЗ, таким образом продолжая двухлетнюю нефтяную блокаду предприятия.

Применение по территории РФ сквозного тарифа позволит снизить транспортные расходы на $3,50 за тонну по сравнению с расчетами ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ”.

Транспортировка нефти через территорию Украины по новому маршруту позволит НПЗ дополнительно сэкономить 1,20 грн/т или $0,15/т (то есть вместо 37,90 грн/т и 36,70 грн/т). Таким образом дополнительные расходы ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ” на транспортировку нефтяного сырья не превысят $2,5 за тонну. Это составляет менее 0,5% средневзвешенной стоимости нефти в 2009 г. ($500/т), но необходимо заметить, что стоимость транспортировки в 2008 году по территории Украины составляла $9/т, а при нынешнем курсе национальной валюты, стоимость транспортировки по новому маршруту составляет $4,6/т.

Учитывая изложенное, ОАО „Укртранснефть” не считает убыточным данный маршрут, а наоборот, экономически более привлекательным на $2 для ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ”. Не говоря о том, что Лукойл-Одесский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом в Украине, который может получать нефть не только трубопроводным транспортом по разным маршрутам, но и морским транспортом в отличие от других НПЗ, которые получают нефть исключительно по трубе, которая связана с Россией.

Справка: в ходе переговоров с ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ”, проходивших в августе-сентябре текущего года, ОАО „Укртранснафта” предложило четыре альтернативных варианта поставок нефти, а именно: 1. Транспортировка нефти на НПЗ равномерными партиями по 6-7 тыс. т в сутки по новому маршруту „32 км нефтепровода "Мозырь - Броды – Одесский НПЗ”, который (по территории Украины) дешевле на 1,20 грн. за 1 тонну; 2. Транспортировка нефти с 25 сентября по 1 октября по старому маршруту „Самара –Лисичанск–Кременчуг–Одесский НПЗ” всего месячного объема потребления (около 200 тыс. т) за 4-5 дней с накоплением нефти в резервуарных парках НПС „Августовка” и ОАО "Эксимнефтопродукт" (г. Одесса), с последующей равномерной подачей на НПЗ. 3. Принятие российской нефти сорта Юралс с танкеров (загружаемых в г. Новороссийск) в портах Одессы и Южного (с последующей подачей на НПЗ). Именно так НК „Лукойл” поставляет нефть на свои нефтеперерабатывающие предприятия в Румынии и Болгарии. 4. Подача для переработки на ПАО „Лукойл-Одесский НПЗ” каспийской нефти по принципу „замещения” с российской нефтью Юралс, которая традиционно поставляется на предприятие.

К сожалению, руководство ПАО "Лукойл-Одеский НПЗ" отклонило все предложенные ОАО „Укртранснефть” варианты поставок сырья, настаивая на продолжении равномерной (ежедневной) поставки нефти по старому маршруту „Самара–Лисичанск–Кременчуг–Одесский НПЗ”.

В таком случае предлагаемое ОНПЗ использование системы Приднепровских магистральных нефтепроводов исключительно в традиционном южном направлении является экономически неэффективным для ОАО „Укртранснефть”, поскольку загрузка этого нефтепровода не превышает 15%.

Главной задачей ОАО «Укртранснефть», как оператора магистральной системы нефтепроводов Украины, является создание условий для максимального обеспечения поставок нефти на отечественные нефтеперерабатывающие мощности. „Двухлетняя нефтяная блокада Кременчугского НПЗ (51% акций в собственности государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» - единственного учредителя ОАО «Укртранснефть») со стороны российской стороны в очередной раз доказала острую необходимость диверсификации источников поставок нефти на территорию Украины, что полностью отвечает энергетической стратегии Украины», - заявил Александр Лазорко.