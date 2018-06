Все награды Европейской киноакадемии за 2006 год

Фильм "Das Leben der Anderen" ("Жизнь других") немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck), получивший пять номинаций на призы Европейской Киноакадемии (EFA), был выбран европейской картиной 2006 года.

На вручении наград академии, состоявшемся в субботу в Варшаве, "Жизнь других" обошла таких конкурентов, как "Volver" ("Возвращение") Педро Альмодовара (Pedro Almodovar), "The Wind that Shakes the Barley" ("Ветер, который качает вереск") Кена Лоуча (Ken Loach), "Grbavica" ("Грбавица") Ясмилы Жбанич (Jasmila Zbanic) и "The Road to Guantanamo" ("Дорога на Гуантанамо") Майкла Уинтерботтома (Michael Winterbottom). В мае "Жизнь других" уже получила 7 кинопремий "Лола" (немецкого аналога "Оскара").

56-летний Ульрих Мюэ (Ulrich Muehe), сыгравший в этом фильме разведчика тайной полиции ГДР "Штази", признан лучшим европейским актером года. Его конкурентами были ирландец Киллиан Мерфи (Cillian Murphy) за роли в "The Wind That Shakes The Barley" и "Breakfast On Pluto" ("Завтрак на Плутоне"), француз Патрик Шенэ (Patrick Chesnais), а также датчане Йеспер Кристенсен (Jesper Christensen) и Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen).

32-летняя испанка актриса Пенелопа Крус стала лучшей европейской актрисой за главную женскую роль в нашумевшей картине "Возвращение", выдвинутой на "Оскара"-2007. Как передает в субботу вечером France Presse, Крус обошла таких номинанток, как француженка Натали Бай (Nathalie Baye), канадка Сара Полли (Sarah Polley), сербка Мирьяна Каранович (Mirjana Karanovic) и немки Мартина Гедек (Martina Gedeck) и Сандра Хюллер (Sandra Hueller).

Режиссер "Возвращения" Педро Альмодовар также получил награду киноакадемиков, признавших его лучшим европейским режиссером года. Его конкурентами были Флориан Хенкель, Кен Лоуч, Майкл Уинтерботтом, Сюзанн Биер (картина "After The Wedding") и Эмануэль Криалезе ("Golden Door"). Помимо режиссера и главной актрисы, премии EFA удостоились композитор и оператор картины.

Остальные призы получили: Флориан Хенкель за сценарий "Жизни других", оператор Бэрри Акройд за "Ветер, который качает вереск", Роман Полански за вклад в кино, британский продюсер Джереми Томас за достижения в мировом кино, грузинский фильм "13 Tzameti" за открытие в области кино, а также венгерская короткометражка"Before Dawn" ("Перед рассветом") и немецкая документальная картина "Die grosse Stille" ("Великое безмолвие"). Приз ФИПРЕССИ достался картине Филиппа Гарреля "Les Amants reguliers" ("Постоянные любовники"), а выбор зрителей пал на "Возвращение".

Лента.ру