Западные журналисты пристыдили СБУ за "машинный перевод" на английский язык

Английский перевод официального сообщения на сайте Службы безопасности Украины пестрит неясностями.

На это указывает журналист информационного агентства The Associated Press Рафаэль Саттер (Raphael Satter), передает Голос Америки.

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"Накануне Нового года, Служба безопасности Украины заявила, что сорвала масштабное кибернападение из России. К сожалению, я ничего не могу разобрать в их намешанном сообщении", - заявил Саттер, приложив к твитту линк на перевод на английском заявления СБУ о том, что в украинской спецслужбе "предупредили систематические попытки поражения информационных систем ряда государственных учреждений и ведомств".

Репортер также пожаловался, что английский текст "полон искажений из-за машинного перевода".

"Не хочет ли кто-то более понятно перевести украинский оригинал сообщения СБУ?", - отметил журналист.

Качество английского перевода на сайте СБУ не удовлетворило и журналиста Sky News Александера Мартина.

Оригинальное сообщение СБУ на украинском позднее перевели в англоязычном издании Kyiv Post.