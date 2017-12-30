Массовую атаку на сайты госорганов Украины устроили российские хакеры - СБУ

Служба безопасности Украины установила российское происхождение последних хакерских атак на правительственные и инфраструктурные информационные системы государства.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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В частности сообщается, что правоохранители предотвратили и блокировали масштабную кибератаку на украинские ресурсы с использованием отечественных почтовых сервисов.

«Осенью этого года произошла массовая фишинговая рассылка на официальные электронные адреса центральных органов исполнительной власти, которая содержала вредное программное обеспечение, предназначенное для похищения чувствительной информации. Сотрудники спецслужбы установили, что после открытия вредного приложения реализовывался механизм полного удаленного управления пораженным компьютером», - сообщили в СБУ.

Как выяснили специалисты СБУ, клиентская часть хакерского программного обеспечения «DarkTrack» после установления на компьютеры соединялась с серверным оборудованием (контрольно-командными серверами), которые имеют российские IP-адреса.

«Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получить возможность скрытно и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию», - говорится в сообщении.

СБУ также зафиксировала кибератаки двумя разновидностями вируса типа «PSCrypt», организованные российскими спецслужбами.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что хакеры, используя методы социальной инженерии, организовали массовую фишинговую электронную рассылку на официальные электронные адреса местных органов власти. Присланные файлы содержали вредоносное программное обеспечение, предназначенное для шифрования информационных систем региональных объектов критической инфраструктуры», - сообщили в ведомстве.

Установлено, что после открытия приложения на пораженный компьютер загружался вредоносный файл, который проводил шифрование дисков и размещал на рабочем столе информацию о необходимости оплаты средств для их дешифровки через анонимные электронные счета. В большинстве случаев указанные фишинговые электронные письма поступали через российские почтовые серверы.

«После выявления всех обстоятельств кибератаки департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ через региональные органы разослал четкие рекомендации работникам, ответственным за обеспечение кибербезопасности госучреждений, для предотвращения инфицирования и шифрования информационных систем, а также для минимизации угроз национальной безопасности в информационной сфере. Благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить, локализовать и нейтрализовать эти масштабные кибератаки», - подчеркнули правоохранители.