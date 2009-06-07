Китай усиливает позиции на газовом рынке Туркмении

Китай предоставит Туркмении кредит на три миллиарда долларов, которые будут направлены на разработку газового месторождения Южный Иолотань. Об этом сообщает агентство France Presse. со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".

В 2009 году Китай завершит строительство нового газопровода Китай – Средняя Азия, по которому будет поставляться газ из Туркмении. Соглашение о строительстве газопровода, который на территории Китая войдет в систему трубопроводов "Запад-Восток", было достигнуто в апреле 2006 года президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым и председателем КНР Ху Цзиньтао.

Запасы месторождения газа Южный Иолотань-Осман в Марыйской области на юго-востоке Туркмении составляют от 4 до 14 триллионов кубометров газа, что делает его четвертым-пятым по объемам запасов месторождением газа в мире. Для сравнения, запасы Штокмановского газового месторождения, являющегося одним из крупнейших в России, оцениваются в 4 триллиона кубометров.

Усиление позиций Китая в Туркмении происходит на фоне ослабления влияния на регион России. "Газпром" законтрактовал в Туркмении по 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в июне российский концерн предложил Ашхабаду ограничить объемы поставок газа, закупаемого Россией, или снизить стоимость топлива. Основным потребителем туркменского газа является Украина, которая сократила объем потребления топлива на 40 процентов.

Кроме того, в апреле 2009 года власти Туркмении обвинили "Газпром" во взрыве на газопроводе САЦ-4, по которому топливо прокачивается в Россию. По заявлению Ашхабада, российский концерн резко снизил объемы отбора газа, что и послужило причиной аварии.

Отношения России и Туркмении стали обостряться и до взрыва газопровода. Дело в том, что сейчас Туркмения почти полностью зависит от импорта газа в Россию. Среднеазиатская страна хотела бы диверсифицировать клиентскую базу, и поэтому рассматривается в числе потенциальных поставщиков газа для проекта Nabucco, который соединит Европу и Среднюю Азию газопроводом в обход России. В свою очередь, "Газпром" хотел бы продолжать закупать у Туркмении большую часть добытого в стране топлива.

Лента.ру