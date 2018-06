ONUKA отказалась выступать на одной сцене в Чехии с музыкантами из России

Украинская группа ONUKA, которая в своей музыке оригинально сочетает этническую и электронную музыку, на предстоящем концерта в Праге должна была выйти на сцену вместе с коллективами из России.

Выступление называется «Showcase of new music from Russia and Ukraine» (Демонстрация новой музыки из России и Украины). Когда уже были напечатаны афиши этого концерта, то представители ONUKA потребовали от менеджеров концерта заменить эти постеры и название мероприятия.

Позже стало известно, что ONUKA выступит в Праге "сольно", пишет Радио Свобода. Поклонники группы остались в восторге от такой позиции их кумиров.