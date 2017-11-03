ONUKA отказалась выступать на одной сцене в Чехии с музыкантами из России

16:41, 03 ноября 2017
Общество
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Когда уже были напечатаны афиши этого концерта, то представители ONUKA потребовали от менеджеров концерта заменить эти постеры и название мероприятия.

Украинская певица приняла очень патриотичное решение / Фото facebook.com/onuka.official

Украинская группа ONUKA, которая в своей музыке оригинально сочетает этническую и электронную музыку, на предстоящем концерта в Праге должна была выйти на сцену вместе с коллективами из России.

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Выступление называется «Showcase of new music from Russia and Ukraine» (Демонстрация новой музыки из России и Украины). Когда уже были напечатаны афиши этого концерта, то представители ONUKA потребовали от менеджеров концерта заменить эти постеры и название мероприятия. 

Позже стало известно, что ONUKA выступит в Праге "сольно", пишет Радио Свобода. Поклонники группы остались в восторге от такой позиции их кумиров.

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Теги: #ONUKA в Праге