MONATIK, Тина Кароль и другие украинские звезды зажгли Черноморские игры-2017 (фото)

После длительного перерыва международный детский фестиваль "Черноморские игры" возобновил свою работу.

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Благодаря этому конкурсу показать талант своего времени смогли Надя и Позитив из группы "Время и Стекло" и другие известные исполнители.

В этом году вокалом поражали дети, а бывшие выпускники "Черноморских игр" и известные певцы сидели в жюри и выступали с номерами, пишет "Радио Люкс".

Надя Дорофеева поделилась в Instagram снимком с мамой и рассказала, как это было, снова петь ту же песню на конкурсе.

MONATIK стал настоящей звездой фестиваля. Для того, чтобы сделать с ним селфі, поклонники стояли в длиннющей очереди.

#MONATIK❤ Такой тихенький в жизни,а на сцене✈ ️ Всего пол часа в очереди и селфі с ним. ______________ Спасибо, за селфі #Скадовск#чорноморськіігри2017 Shared A post by S H P A K O V A (@shpakova_24) on Aug 6, 2017 at 11:27am PDT

Тина Кароль призналась, что именно на сцене "Черноморских игр" поняла, что хочет быть певицей.