Азаров перестраховался, потому что не имеет права на ошибку

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ объясняет достаточно скромные темпы роста ВВП в проекте бюджета на 2007 год желанием перестраховаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас задача оздоровить, стабилизировать ситуацию и не ошибиться при принятии бюджета 2007 года. Не имеем мы права на ошибку, поэтому лучше перестраховаться», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на просьбу прокомментировать, почему заложенные в проекте бюджета темпы роста ВВП намного ниже обещанных Н.АЗАРОВЫМ в апреле этого года.

Н.АЗАРОВ отметил, что, по его мнению, если правительство будет правильно действовать, не ошибаться и не поддаваться панике, то ему удастся достичь нормальных темпов развития украинской экономики. «Пока, если говорить по научному, слишком много рисков, рисков, которые не позволяют нам заложить в бюджет достаточно оптимистические прогнозы темпов роста», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что если бы правительство увеличило прогноз роста ВВП 2007 года с 6,5% до 9,5%, то ему пришлось бы предусмотреть дополнительные доходы бюджета в размере 8-10 млрд. грн. Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что когда делал свои прогнозы в апреле, он многого не знал о ситуации в экономике. «Я могу час рассказывать о том, что я узнал, став министром финансов, и все это будет очень интересно и обществу, и прокуратуре, и другим», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что в случае, если правительству удастся получить дополнительные доходы бюджета, оно предложит парламенту распределить эти доходы.

Как сообщил УНИАН, в начале апреля 2006 года глава политсовета Партии регионов Н.АЗАРОВ обещал добиться не менее 4%-процентного роста ВВП по итогам 2006 года, не меньше 9% - в 2007 году, и на уровне 12% - начиная с 2008 года. Поданный 15 сентября проект бюджета на 2007 год рассчитан на основе прогноза роста ВВП на 6,5%. Кроме того, 22 сентября правительство утвердило постановление, которым прогнозирует рост ВВП в 2008 году на 7,6%, в 2009 – на 7%, в 2010 году – на 6,5%.