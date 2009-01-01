Мошенничества гражданина США расследует прикарпатская милиция

Мошеннические действия гражданина США Роберта ФЛЕТЧЕРА расследуются и милицией Прикарпатья.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Центре связей УМВД Украины в Ивано-Франковской области.

С целью всестороннего расследования мошеннических действий иностранца в каждом территориальном Управлении МВД Украины созданы следственно-оперативные группы. Следственная группа работает и в УМВД Украины в Ивано-Франковской области. В случае, если кто-нибудь из жителей Ивано-Франковской области стал жертвой обмана со стороны ООО «Глобальные системы тренингов» или же владеет информацией о фактах мошенничества Р.ФЛЕТЧЕРА на территории Ивано-Франковской области, милиция просит заявлять или сообщать об этом.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением МВД Украины в городе Киеве 22 ноября 2008 года возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Р.ФЛЕТЧЕРА по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранительных органов, в результате мошеннических действий Р.ФЛЕТЧЕРА гражданам Украины нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн. грн. В отношении мошенника избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2006 года Р.ФЛЕТЧЕР создал общество с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», в котором он выступил соучредителем. Деятельность общества сводилась к проведению тренингов, во время которых Р.ФЛЕТЧЕР, который выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры ссуды и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и принимались от них деньги.