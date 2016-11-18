Министр рассказал, сколько платят за коммуналку украинцы, которые оформили субсидии

Об этом в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«По состоянию на сегодня средний процент платежа за коммунальные услуги в Украине составляет 9,79% от совокупного месячного дохода каждого домохозяйства, которое получило субсидию», - сказал Рева.

Он также отметил, что среднемесячный доход домохозяйств, получающих субсидии, составляет 1826 грн, при этом средний размер счета за коммунальные услуги равен 1864 грн.

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«То есть приблизительно получается, что у нас сумма необходимых платежей и сумма доходов – одинаковы. Но люди платят 10% от своего совокупного дохода», - пояснил Рева.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройман заявлял, что домохозяйства, получающие субсидию, будут тратить на оплату коммунальных услуг не более 20% совокупного дохода, а в среднем около 15% дохода.

Также Гройсман отмечал, что расходы государственного бюджета на выплату субсидий для наиболее уязвимых слоев населения составляют порядка 4-6% от общего объема расходных статей.

По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, количество получающих субсидию домохозяйств достигнет своего прогнозного максимума в 8,5 млн в отопительном сезоне 2016-2017 годов и начнет постепенно уменьшаться со следующего года благодаря повышению доходов. При этом, по словам Розенко, необходимые расходы на финансирование субсидий могут вырасти в 2017 году до 52 млрд грн.