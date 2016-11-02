Министр соцполитики назвал количество украинцев, которые получают минимальную зарплату

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что минимальную заработную плату в Украине получают примерно 3,7 млн человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед заседанием правительства.

«У нас сегодня на минимальную зарплату живут примерно 3,7 млн человек», – сказал министр.

По его данным, из них 1,1 млн человек работают в бюджетной сфере, а 2,6 млн человек – в частном секторе.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на своем заседании 26 октября в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год предложил в следующем году в два раза увеличить показатель минимальной зарплаты – до 3200 грн вместо 1600 грн. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.