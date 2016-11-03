Сегодня чтят память расстрелянных коммунистами узников Соловков

В рамках самой массовой советской чистки от "антисоветских элементов", которые мешали "построению коммунизма", с 27 октября по 4 ноября 1937 года были расстреляны более тысячи заключенных Соловецкого лагеря особого назначения. В двух так называемых Соловецких этапах, которыми пленников вывозили с островов, были около 300 украинцев. Среди них представители того явления в украинском искусстве, которое позже назвали Расстрелянным возрождением.

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Больше всего расстрелов пришлось на первые дни ноября. Жертвами советских палачей стали: поэт-неокласик Николай Зеров, создатель театра "Березиль" Лесь Курбас, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Павел Филипович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марко Вороной, Михаил Козорис, Олекса Слисаренко, Михаил Яловой, ученые Николай Павлушков, Василий Волков, Петр Бовсуновский, Николай Трохименко, бывший министр образования УНР Антон Крушельницкий и его сыновья Остап и Богдан, историки академик Матвей Яворский, профессор Владимир Чеховский, профессор Сергей Грушевский, географ академик Степан Рудницкий и десятки других украинцев.

До 1997 года считалось, что 1116 заключенных, которых вывезли из Соловков в октябре 1937 года - пропали. Или, например, были затоплены в Белом море.

Как пишет "День", могильник в урочище Сандармох разыскал в 1997 году Юрий Дмитриев — исследователь и правозащитник из Петрозаводска (Карелия) вместе с Вениамином Иоффе, председателем "Мемориала" из Петербурга, который исследовал архивное дело палача М. Матвеева.

На территории урочища Сандармох площадью около 10 гектаров обнаружили 236 расстрельных ям.