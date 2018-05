Израильтяне построят в Киеве ТРК

Израильская строительно-инвестиционная компания Azorim Group построит в Киеве торгово-развлекательный комплекс (ТРК), cообщается в пресс-релизе консалтинговой компании Colliers International, с которой Azorim Group заключила договор на оказание консалтинговых и агентских услуг по реализации проекта.

Общая площадь ТРК составит 60,6 тыс. кв. метров, торговая - 28 тыс. Открытие ТРК запланировано на первый квартал 2011 года. Общий объем инвестиций в проект составит около 100 миллионов долларов.

Кроме того, Azorim Investment Development and Construction Ltd. и подконтрольная ей компания Engel Resources and Development Ltd., входящие в Azorim Group, ведут переговоры о покупке земельного участка площадью около 141 гектара в 45 километрах от Киева за 32 миллиона долларов для строительства 1250 домов, торгового центра и общественных зданий. Общая сумма инвестиций в реализацию этого проекта составит 360 миллионов долларов. Ожидаемые поступления от его реализации - 460 миллионов долларов.

Недвижимость.ру